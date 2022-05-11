Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Mersin'de ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Mersin'in Erdemli ve Toroslar ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Programı kapsamında Erdemli ilçesinde esnafı ziyaret eden Davutoğlu, çevredekilerle selamlaştı, fotoğraf çektirdi.

Esnaf ve burada bulunanların taleplerini dinleyen Davutoğlu, kendisine davette bulunan vatandaşlarla çay içti, sohbet etti.

Daha sonra Erdemli Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret eden Davutoğlu, Oda Başkanı Halil Metik ve diğer ilgililerle görüştü.

Parti çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi veren Davutoğlu, ardından Erdemli Ziraat Odasını ziyaret ederek Başkan Rasim Şahin'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Davutoğlu, beraberindekilerle Toroslar ilçesinde Yörük aileyi ziyaret etti.