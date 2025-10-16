Fransa Hükümeti Kıl Payı Güven Oylamasından Geçti

Fransa'da 577 sandalyeli Ulusal Meclis'te Başbakan Sebastien Lecornu ve hükümetine karşı yapılan güven oylamasında 271 milletvekilinin hükümet aleyhinde oy kullanması sonucu hükümetin devrilmesi için gerekli olan 289 oyun sağlanamaması sonucunda hükümet "kıl payı " ile güven oylamasından geçti.

Fransa'da Başbakanlık görevine geldikten 27 gün sonra istifa eden ancak, istifası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edilmeyerek yeniden görev başına getirilen Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu liderliğindeki hükümet adına Ulusal Meclis'te güven oylaması yapıldı. Oylamada 577 sandalyeli meclisten 271 milletvekili hükümet aleyhinde oy kullanırken, 306 milletvekili oylamaya katılmadı. Mecliste hükümetin devrilmesi için gerekli olan 289 oyun sağlanamaması sonucunda hükümet 18 oy farkla güven oylamasından geçti. Seçim sonucunu sosyal medya hesabından paylaşan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi lideri Jean-Luc Melenchon sonucu eleştirdi. Melenchon açıklamasında, "Macron kıl payı kurtuldu" ifadelerini kullandı.

İkinci bir güven oylaması daha yapıldı

Oturumun devamında Ulusal Birlik (RN) Partisi'nin Grup Başkanvekili aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen'in çağrısıyla düzenlenen bir güven oylaması daha yapıldı. Mecliste yapılan ikinci oylamada ise 577 milletvekilinden 433'ü oy kullanmazken, 144 milletvekili oylarını hükümet aleyhinde verdi. Bunun sonucunda, Ulusal Meclis'te yapılan iki güven oylamasının ardından iktidardaki konumunu koruyan Lecornu hükümeti, yıl sonundan önce bütçe konusunda anlaşmaya varılması için milletvekilleriyle uzlaşma sağlamaya çalışacak.

Yıl sonuna kadar bütçe denkleştirilmesi bekleniyor

Lecornu'nun geçtiğimiz salı günü meclise sunduğu Fransa'daki emeklilik reformunu 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar erteleme teklifinin Fransız sosyalistleri ikna etmeye yardımcı olduğu ve hükümete, derin bir şekilde parçalanmış olan Ulusal Meclis'te "bir can simidi sağladığı" düşünülüyor. Ancak, Fransa basını söz konusu ertelemeye rağmen oylamada elde edilen sonuçların Macron yönetiminin son dönemlerdeki kırılganlığını ortaya koyduğunu öne sürdü. - PARİS