Fransa'da Emeklilik Reformu Oylamada Askıya Alındı

Güncelleme:
Fransa Ulusal Meclisi, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran reformu 255 oyla askıya aldı. Sosyalist Parti ve çevreci milletvekillerinin desteğiyle kabul edilen karar, protestoları da beraberinde getirdi.

Fransa'da Ulusal Meclis'inde yapılan oylamada ülke genelinde tartışmalara ve protestolara neden olan emeklilik reformu 146'ya karşı 255 oyla askıya alınması onaylandı.

Fransa'da tartışmalara ve protestolara neden olan emeklilik reformuna ilişkin Ulusal Meclis'te oylama yapıldı. Emeklilik yaşının kademeli olarak 62'den 64'e çıkarılmasını öngören tartışmalı reformun Ocak 2028'e kadar askıya alınmasına yönelik teklif, 146'ya karşı 255 oyla onaylandı. Sosyalist Parti (PS), Ulusal Birlik Partisi (RN) ve çevreci milletvekilleri karara destek verirken, Cumhuriyetçiler (LR), Komünistler, Boyun Eğmeyen Fransa Partihi(LFI) ve Horizons grubu hayır oyu kullandı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans partisi ve Modem partisi ise çekimser kaldı.

Reformun askıya alınması sonrası açıklama yapan Sosyalist milletvekili Melanie Thomin, "3,5 milyon Fransız daha erken emekli olabilecek" ifadelerini kullandı. Cumhuriyetçiler Partisi lideri Bruno Retailleau, ise "Bu karar bir teslimiyet. Hükümet, siyasi ömrünü uzatmak için genç nesillerin geleceğini feda etti" dedi.

Başbakan Lecornu reformun askıya alınacağını duyurmuştu

Fransa'da 6 Ekim'de göreve geldikten 27 gün sonra istifa eden ve 10 Ekim'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yeniden başbakan olarak atanan Sebastien Lecornu, 14 Ekim'de yaptığı açıklamada, tartışmalı emeklilik reformunun 2027'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerine kadar askıya alınacağını belirterek, "2028'in ocak ayına kadar hiçbir yaş artışı olmayacak. Prim süresi de 170 çeyrek olarak kalacak" ifadelerini kullanmıştı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
