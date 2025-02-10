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Fransa'da Başbakan Bayrou Hükümetine Yönelik Dördüncü Gensoru Önergesi Reddi

Fransa'da Başbakan Bayrou Hükümetine Yönelik Dördüncü Gensoru Önergesi Reddi
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Fransa'da Başbakan François Bayrou'nun hükümetine yönelik dördüncü gensoru önergesi, yeterli desteği bulamayarak mecliste reddedildi. Önerge, Sosyal Güvenlik Bütçesi üzerinden yapılan oylamada sadece 115 oy aldı ve kabul için gereken 289 oya ulaşamadı. Bayrou, bütçenin harcamalar bölümünde de 49.3'üncü maddeyi kullanacağını duyurdu.

Fransa'da Başbakan François Bayrou hükümetine yönelik verilen dördüncü gensoru önergesi de mecliste yeterli desteği bulamayarak reddedildi.

Fransa Başbakanı François Bayrou'nun hükümetine yönelik dördüncü kez gensoru önergesi verildi. Bayrou hükümetinin Sosyal Güvenlik Bütçesi'ni bir kez daha Anayasa'nın 49.3'üncü maddesini kullanarak doğrudan geçirme kararı almasına tepki olarak verilen gensoru önergesi, yeterli desteği bulamamasının ardından reddedildi. Ulusal Meclis'te yapılan oylamada Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi tarafından sunulan önerge 115 milletvekilinin desteğini alırken, kabul edilmesi için gereken 289 oya ulaşamadı. Sosyalist Parti (PS) ve aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partileri önergeye destek vermedi. Muhalefet partileri, hükümetin bütçesini eleştirse de ülkenin bir bütçeye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Bayrou hükümeti dördüncü kez 49.3'üncü maddeyi kullanacak

Gensoru önergesinin başarısız olmasının ardından Başbakan Bayrou, bütçenin harcamalar bölümü için de 49.3'e başvuracağını duyurdu. Bu, Bayrou'nun başbakanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana dördüncü kez 49.3'ü kullanacağı anlamına geliyor. Anayasa'nın 49.3'üncü maddesi, hükümete meclisin onayına sunmadan yasa geçirme yetkisi verirken, muhalefete ise hükümeti düşürmek için gensoru önergesi verme hakkı tanıyor.

LFI'nin Bayrou hükümetine karşı yeni bir gensoru önergesi sunması beklenirken, PS de 18 Şubat'ta cumhuriyet değerleri konusunda Bayrou hükümetine karşı ayrı bir gensoru önergesi vereceğini açıkladı.

Bayrou hükümetine yönelik daha önce 3 kez gensoru önergesi verilmişti

Bayrou hükümetine karşı ilk kez 16 Ocak'ta gensoru önergesi verilmiş, Ulusal Meclis'te yapılan oylamada önerge yalnızca 131 milletvekilinin desteğini almış, kabul edilmesi için gereken 289 oya ulaşamadığı için reddedilmişti. Bayrou hükümeti, 5 Şubat'ta ise aynı gün içinde iki ayrı gensoru önergesiyle karşı karşıya kalmış, devlet bütçesine ilişkin ilk önerge yalnızca 128 milletvekilinin desteğini, Sosyal Güvenlik Bütçesi'ne yönelik ikinci gensoru önergesi ise 122 milletvekilinin desteğini almış ve her iki önerge de reddedilmişi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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