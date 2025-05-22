Filipinler Devlet Başkanı Marcos'tan Tüm Bakanlara İstifa Talebi

Filipinler Devlet Başkanı Marcos'tan Tüm Bakanlara İstifa Talebi
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Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., tüm bakanların istifalarını sunmasını istedi. Bu karar, bakanlıkların performans değerlendirmesi ve yönetim önceliklerine uygun olarak görev devamlılığının belirlenmesi amacıyla alındı.

FİLİPİNLER Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., tüm bakanların istifalarını sunmalarını istedi.

Filipinler Devlet Başkanlığı İletişim Ofisi, Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın tüm bakanların istifalarını sunmalarını istediğini duyurdu. Açıklamada, bu kararın, 'Başkan'a her bir bakanlığın performansını değerlendirme ve yönetimin önceliklerine uygun olarak kimin görevine devam edeceğini belirleme alanı sağlamak' amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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