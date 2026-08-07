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Fildişi Sahili'nden bağımsızlık affı: 4 bin 661 hükümlü serbest

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Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara, bağımsızlığın 66. yıl dönümünde 2 bin 64 hükümlüye tam af, 2 bin 597 hükümlüye ise ceza indirimi öngören kararnameleri imzaladı. Ulusa seslenişinde birlik ve kalkınma vurgusu yaptı.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, ülkenin bağımsızlığının 66. yıl dönümü dolayısıyla 4 bin 661 hükümlüyü kapsayan af ve ceza indirimi kararlarını imzaladı.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ouattara'nın imzaladığı ilk kararnameyle 2 bin 64 hükümlüye tam af verilirken ikinci kararname kapsamında kalan ceza süresi 36 aydan az olan 2 bin 597 hükümlünün cezasında indirime gidildi.

Kararla hafif suçlardan hüküm giyen toplam 4 bin 661 kişinin ülke genelindeki ceza infaz kurumlarından tahliye edilmesinin önü açıldı.

Bağımsızlığın 66. yıl dönümü dolayısıyla ulusa seslenen Ouattara, Fildişi Sahili'nin 7 Ağustos 1960'ta kazandığı bağımsızlıktan bu yana kaydettiği ekonomik ve sosyal gelişmelere dikkati çekerek ülkenin geleceğinin birlik, çalışma, disiplin, dayanışma ve karşılıklı güven temelinde inşa edileceğini söyledi.

Gençleri ülkenin bugünü ve geleceği olarak nitelendiren Ouattara, kadınların kalkınmadaki rolüne, girişimcilerin yatırım ve istihdama katkısına, çiftçilerin ise ekonomik refah ile gıda güvenliğinin sağlanmasındaki önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Ouattara, vatandaşları ülkenin sunduğu ekonomik fırsatlardan yararlanmaya ve Fildişi Sahili'nin kalkınmasına katkı sağlamaya çağırdı.

Kaynak: AA
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