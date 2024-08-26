Fatih Erbakan: Yeniden Refah Partisi İktidarında Tek Bütçe Yapılacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi iktidarında tek bütçeyi yapacağız. Bununla beraber rantiyeye imtiyazlı holdinglere aktarılan haksız kaynakları keseceğiz. Yeniden bolluk ve bereket dönemini başlatacak, üretime, istihdama yönelik yatırım yapacağız" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Afyon'un Karacaören, Salar Belde Belediye ve Manisa'nın Selendi İlçe Belediye Başkanlarına hayırlı olsun ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Afyon'un Karacaören Belde Belediye Başkanı Üzeyir Kasap'ı ziyaret eden ve belediyelerin çalışmaları hakkında bilgi alan Erbakan, sonrasında belediye meydanında belde sakinlerine seslendi. Konuşmasında, bu yıl devlet bütçesinden faize tam 1,25 trilyon lira ayrıldığını dile getiren Erbakan, bu paranın Türkiye'deki işsizlik sorununu çözmek için kullanılabileceğini ifade ederek "Bu para 10 milyon asgari ücretlinin bir yıllık maaşına denk geliyor. Bu faize ayrılan parayla 10 milyon asgari ücretliye yıllık 34 bin lira maaş verebilirdik. Bunun yerine bu para faize gidiyor. Bu faize verilen parayla 40 bin tane küçük orta ölçekli işletme kurabilirsin. Bunun hesabını uzmanlar yapmışlar. Matematik konuşuyorum; 40 bin işletmenin her birinde ortalama 25 kişi istihdam etse 1 milyon insanı istihdam edebilirsin. Sadece bir senede faize verilen parayla tam 1 milyon konutu devlet yapıp vatandaşa bedavaya verebilirdi. Bugünkü piyasa şartlarında konutun maliyeti belli. 1 trilyon 250 milyar TL faize verilen parayla 1 milyon konut vatandaşa bedavaya dağıtılırdı" diye konuştu.

Erbakan, imtiyazlı holdinglerin pazarlık usulüyle devletten aldıkları büyük ihalelere de dikkat çekerek, ihalelerin kapalı kapılar ardında gerçekleştirildiğini ve bu ihalelerin maliyetlerinin Kore, Çin ve Japonya'da yapılan benzer projelere göre beş kat daha fazla olduğunu söyledi. Erbakan, "3 liralık ihale, 10 liraya veriliyor. Aynı köprü, aynı tünel Kore'de beşte bir fiyatına yapılırken, bizde astronomik rakamlarla yapılıyor. Bu holdinglere sağlanan ayrıcalıklar ülke ekonomisine zarar veriyor. İmtiyazlı holdinglere büyük vergi kolaylıkları sağlanıyor ve bazı holdinglerin hiç vergi ödememektedir. Bu yıl devlet bütçesinden 1,65 trilyon lira vergi muafiyeti sağlanmış. Bazı holdingler 2023'te hiç vergi ödemedi. Tüm bu kaynakların doğru yönlendirilmesi durumunda Türkiye'deki tarım, sanayi ve sosyal hizmetlerde büyük iyileşmeler sağlanabilir. Fakat bu para halka gitmiyor. Asgari ücretliye, emekliye, işsiz gençlerimize, kadınlarımıza gitmiyor; faize ve imtiyazlı holdinglere gidiyor. Bu, halkımızın emeğini ve hakkını gasp etmektir" dedi.

Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeniden Refah Partisi iktidarında tek bütçeyi yapacağız. Bununla beraber rantiyeye imtiyazlı holdinglere aktarılan haksız kaynakları keseceğiz. Milli kaynak paketleri ile kaynak üreteceğiz ve bütün bu imkanları yine aynen Erbakan hocamızın yaptığı gibi aziz milletimize aktaracağız. Yeniden bolluk ve bereket dönemini başlatacak, üretime, istihdama yönelik yatırım yapacağız. Biz üretime istihdama yönelik, ihracata yönelik projelerimizi de hayata geçireceğiz. Erbakan hocamızın 1976-77'de yaptığı gibi 81 ilimize yüzlerce refah projesi kitabımızı Yeniden Refah Partisi olarak hazırladık."