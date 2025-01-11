Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyetiyle görüşen Demirtaş'tan Öcalan'a destek, Kandil'e uyarı

Tutuklu Demirtaş'tan Öcalan'a destek, Kandil'e uyarı
Hatimoğulları'ndan yeni süreç açıklaması: Kadife elin içindeki o demir yumruk çalışmaya devam ediyor

Tülay Hatimoğulları süreci kaşımaya devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesaj: Terörün bitmesi için bir umut doğdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net terör mesajı!
Birlikte şarkı da söylediler! İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı

İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı

Fatih Erbakan'a Sakarya'da Tepki: 'Sana Hakkımı Helal Etmiyorum'

Fatih Erbakan'a Sakarya'da Tepki: 'Sana Hakkımı Helal Etmiyorum'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sakarya'da düzenlenen 'Anadolu Buluşmaları' programında bir emekli vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Vatandaş, Erbakan'a 'Sana hakkımı helal etmiyorum' diyerek itiraz etti.

'Anadolu Buluşmaları' çerçevesinde Sakarya'ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a emekli bir vatandaş, "Sana hakkımı helal etmiyorum" diyerek tepki gösterdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Anadolu Buluşmaları' çerçevesinde Sakarya'ya geldi. İlk olarak Erenler ilçesinde bulunan Atatürk Sanayi Sitesi'ne gelen Erbakan burada esnafı ziyaret etti. Daha sonrasına Gar Meydanı'nda partisinin standını ziyaret eden Erbakan, Adapazarı merkezinde esnaf ve vatandaşlar ile buluştu. Erbakan'ın yanı sıra partinin genel merkez heyeti, genel başkan yardımcıları, MKYK üyeleri ve teşkilat üyeleri de şehrin tüm ilçelerine dağılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Program öncesinde Atatürk Sanayi Sitesi'nde açıklama yapan Erbakan, "Bugün Sakarya'da Yeniden Refah Partisi olarak sahada, arazide halkımız ile birlikte 'Anadolu Buluşmaları' programımızı gerçekleştireceğiz. Sakarya'nın tüm ilçelerinde sahada, esnafımız, halkımız ve sivil toplum kuruluşlarımız ile buluşma programımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Vatandaştan "Sana hakkımı helal etmiyorum" tepkisi

Öte yandan, Adapazarı ilçe merkezindeki ziyaretleri esnasında ise emekli bir vatandaş Erbakan'a tepki gösterdi. Vatandaş, "Sana hakkımı helal etmiyorum, destekledin onu" diyerek tepkisini dile getirdi. Erbakan ise vatandaşa, "CHP gelse daha kötü olacaktı, biz geleceğiz düzelecek inşallah" cevabını verdi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti
img

Resti çekti: Ben o takıma gitmem
img

Yeni aşkıyla rekor kırdı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de bir türlü söndürülemeyen yangın yargıya taşınıyor

Vali herkesin merak ettiği konuyu yargıya taşıyor
Canlı anlatım! Peş peşe goller geldi

Dolmabahçe'de goller peş peşe geldi
'Şeriata uygun değil' diyerek avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti
Kanal İstanbul'un ilk köprüsü yükseliyor

Çılgın Proje Kanal İstanbul'da bir ilk yaşanıyor
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Beşiktaş ilk 11'ler açıklandı! Bodrumspor-Beşiktaş maçının ilk 11'i kim? Beşiktaş-Bodrumspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Bodrumspor maçının ilk 11'de kimler var? BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Beşiktaş-Bodrumspor Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle! Gönül Dağı 161. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Mısır Tanrıları filmi izle! Mısır Tanrıları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Yabani final bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Beşiktaş-Bodrumspor maçı CANLI İZLE! 11 Ocak BJK-Bodrumspor maçı canlı yayın bilgileri... MASTERCHEF FİNAL BÖLÜMÜ CANLI YAYIN! 11 Ocak Tv8 MasterChef final bölümü canlı yayın bilgileri... MasterChef büyük finale kim kaldı? 11 Ocak MasterChef finalistleri kimler?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.