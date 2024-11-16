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Fatih Demir, AK Parti Koçarlı İlçe Başkanlığı Mazbatasını Aldı

Fatih Demir, AK Parti Koçarlı İlçe Başkanlığı Mazbatasını Aldı
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Fatih Demir, AK Parti Koçarlı İlçe Başkanlığı görevine mazbatasını alarak resmen başladı. Kongrede yapılan seçim sonucunda başkan seçilen Demir, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Ak Parti Koçarlı İlçe Başkanlığı için önceki gerçekleştirilen kongrede başkan seçilen Fatih Demir, mazbatasını alarak göreve başladı. Mazbatasını partililer ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu programda eşi ve oğlu ile birlikte alan Fatih Demir birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Ak Parti Koçarlı İlçesi'nde önceki gün gerçekleştirilen 8. olağan genel kurulda başkan seçilen Fatih Demir, mazbatasını eşi Kısmet Demir ve oğlu İsmail Aras Demir ile birlikte aldı. Yeni dönemin hayırlara vesile olmasını dileyen Fatih Demir, "Güzel bir kongre yaşadık. Partimize gönül vermiş teşkilatımızın üye ve delegelerine teşekkür ederiz. AK Parti, hizmetin adresidir. BU manada partimize bugüne kadar hizmet etmiş başkan ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Yeni bir döneme girdik. El birliği ile çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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