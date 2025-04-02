Eyyüp Kadir İnan: CHP Boykot Kararıyla Ekonomi Hedeflerine Savaş Açtı

Ak Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Cumhuriyet Halk Partisi, aldığı boykot kararıyla İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlara da savaş açmıştır" dedi.

Ak Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in boykot paylaşımına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. İnan paylaşımında, "73 yıldır demokrasiyi sindirememiş partinin şaibeli kongresinin emanetçi başkanının çakma sözcüsü, bütün kin ve nefretini kusmayı ihmal etmemiş. Siyasi hayatını partisindeki kutuplaşmadan beslenmeye adamış olan çakma sözcünün milletimizin birliği ve beraberliği ile ilgili söyleyecek bir sözü yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi, aldığı boykot kararıyla İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlara da savaş açmıştır. İzmir İktisat Kongresi'nde vurgulanan tam bağımsız ekonomi hedefinin mirasçısı hükümetimizdir. İzmir İktisat Kongresi'nin ruhuyla çalışmaya devam edeceğiz. Boykot değil, birlik zamanı; yasak değil, özgürlük zamanı. CHP millete tehdit olmaya, AK Parti ise millete umut olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA