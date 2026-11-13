Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'deki koyun ıslah toplantısında 68 sürü ve 17 bin 344 anaç koyun ele alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'deki koyun ıslah toplantısında 68 sürü ve 17 bin 344 anaç koyun ele alındı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, küçükbaş hayvan ıslahı projesi kapsamında değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda kent genelinde 68 sürüdeki 17 bin 344 anaç koyunla yürütülen saha çalışmaları, verimlilik analizleri ve yeni dönem hedefleri ele alındı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi" kapsamında yürütülen çalışmaların ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Eskişehir genelinde proje kapsamında yürütülen saha çalışmaları, kayıt altına alınan sürülerin mevcut durumu, verimlilik analizleri ve ıslah süreçlerindeki güncel veriler ele alındı. Yetiştiricilerin karşılaştığı sorunların ve çözüm önerilerinin de görüşüldüğü toplantıda, yeni dönem hedefleri ve uygulanacak takvim planlandı. Kent genelinde dört alt proje kapsamında 66 taban sürü ve 2 elit sürü olmak üzere toplam 68 sürüdeki 17 bin 344 anaç koyunla yürütülen çalışmalarla; hayvanların verim özelliklerinin geliştirilmesi, damızlık kalitesinin artırılması ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması hedefleniyor.

Toplantıya; Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, İl Müdür Yardımcıları Sami Takçı ve Hasan Öz, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Dr. Reşat Tazegül, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünden (TAGEM) Dr. Serdar Yağcı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tekerli, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli Proje Koordinatörleri Abdullah Taner Önaldı ve Fatih Pala, Eskişehir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı ile teknik personel katıldı.

Toplantı, proje uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 40 sitede yayınlandı.
Daha neler göreceğiz! Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni

Daha neler göreceğiz! Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni
Kırmızı ışıkta beklerken ölüm geldi! Feci kaza kamerada

Kırmızı ışıkta beklerken ölüm geldi! Feci kaza kamerada
Microsoft'ta büyük erişim sorunu! Outlook ve Teams hizmetleri etkilendi

Milyonlar bilgisayar başındayken olanlar oldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler sahada, sevgilisi tribünde! Duru Nayman yalnız bırakmadı

Sevgilisini yine yalnız bırakmadı!

Vatandaşı avlıyorlardı, kendileri av oldu! 42 ilde yapay zeka destekli operasyon

Avcı'ya av oldular! Yapay zeka bu kez suçluları yakaladı
İsveç'ten topluma uyum sağlayamayan göçmenler için şaşırtan karar

Göçmenler için düğmeye basıldı! Bunu yapanlar kapı dışarı ediliyor
Bir neslin hafızasına kazınmıştı! MSN'nin efsane kızı yeniden konuşuluyor

Yıllarca herkes onu merak etti! MSN'nin gizemli kızı kim?
Eski manken İpek Tanrıyar'dan hastane paylaşımı! Notu güldürdü

Bir dönemin ünlü mankeniydi! Devlet hastanesinden paylaşım yaptı
Rıza Pehlevi'den Auschwitz ziyaretinde dikkat çeken kare24

İran’ı küplere bindirecek fotoğraf
Jensen Huang'ın yasak aşkları bitmiyor! Üçüncü kadın da ortaya çıktı

Yasak aşk skandalında yeni perde! Üçüncü bir kadın daha ortaya çıktı