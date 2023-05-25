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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Seçim Düzenlemesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Seçim Düzenlemesi

Politika Haberleri

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), 28 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi dolayısıyla bir dizi düzenlemeye gitti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), 28 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi dolayısıyla bir dizi düzenlemeye gitti.

EBB tarafından yapılan açıklamada, ikinci tur Cumhurbaşkanı seçimi dolayısıyla kentte bir dizi düzenleme yapıldığı duyuruldu. Eskişehir Büyükşehir'in açıklaması şöyle:

"Hafta sonunda şehrimizi ziyarete gelmek isteyen vatandaşlarımıza ve değerli hemşehrilerimize 28 Mayıs Pazar günü demokrasi nöbetinde olacağımız için turistik merkezlerimizin tamamının kapalı olacağını hatırlatmak istiyoruz. Tarihi Odunpazarı'ndaki müzelerimiz, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'ndaki merkezlerimiz ve Hayvanat Bahçemiz, bot ve gondollarımız, belediye iştiraklerimizin işletmeleri hizmet veremeyecektir. Aynı gün cadde otoparklarımız ile açık otoparklarımız ücretsiz olarak hizmet verecektir. Ayrıca sandık görevlilerinin kent içi ulaşımda sıkıntı yaşamaması için otobüs ve ana hatlardaki tramvay seferlerimiz sabah 04.00 itibarıyla seferlerine başlayacaktır."

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Kaynak: ANKA / Politika

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