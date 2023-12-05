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Erbaa Belediye Başkanı Ahmet Duman'ı Tebrik Etti

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Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Azerbaycan'da düzenlenen Ordulararası Serbest Güreş Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonu olan Ahmet Duman'ı tebrik ederek hediye takdim etti.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl Azerbaycan'da düzenlenen Ordulararası Serbest Güreş Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonu olan Ahmet Duman'ı tebrik ederek hediye takdim etti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Ordulararası Serbest Güreş Şampiyonasında Türk Silahlı Kuvvetlerini temsil eden Erbaalı Güreşçi Ahmet Duman Azerbaycanlı rakibini mağlup ederek Dünya Şampiyonu oldu. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Raif Ünal ile birlikte şampiyonanın ardından memleketi Erbaa'ya dönen başarılı sporcuyu makamında ağırladı. Duman'ı tebrik eden Başkan Karagöl başarılı sporcuya hediye takdim etti.

Azerbaycan'da Türk Silahlı Kuvvetleri adına mücadele ettiğini ifade eden Ahmet Duman "Finalde Azerbaycanlı rakibimle karşılaştım. Mağlup ettim ancak rakibimle beraber Azerbaycan ve Türk bayrağını yan yana dalgalandırdık. Çok güzel bir atmosfer vardı. Azerbaycanlıların bizi ne kadar sevdiğini gözlerimizle gördük. Elimden geleni yaptım. Altın madalyayı aldım. Erbaa'ya geldik başkanımda çok güzel karşıladı. Teşekkür ederim" dedi.

"Başarıların devamını diliyoruz"

Ahmet Duman'ın aldığı başarılı sonucun kendilerini gururlandırdığını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl "Hep ifade ediyorum. Özellikle eğitimde, sporda derece yapan arkadaşlarımıza Erbaalı olmanın gereğini yerine getirmişsiniz diyorum. Derece almışsınız, birinci olmuşsunuz diye her zaman söylüyorum. Ahmet kardeşimiz de bizi zaten alıştırdı. Bu derecelere. Geçen hafta Azerbaycan'da yapılan bu turnuvada da bizi yine mutlu etti. Erbaalı olduğumuz için onun vesilesiyle tekrar gurur duyduk. Bu başarıların devamını diliyoruz. İnşallah biz diğer branşlarda da güzel dereceler elde ediyoruz. Türkiye şampiyonluğu dereceleri artık bize yetmiyor, artık Avrupa şampiyonluğu, Dünya şampiyonluğu bu başarıların üstüne bir de olimpiyat şampiyonluğu alarak Erbaa'nın adını daha güzel platformlarda duyurmanın derdindeyiz hep beraber. Ben kendisini tekrardan tebrik ediyorum, başarılar diliyorum" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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