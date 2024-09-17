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Enerji Bakanı Bayraktar, Libya Petrol Bakanı ile Gördebuldu

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Houston kentinde Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Rajab Abdulsadek ile bir araya gelerek hidrokarbonlar alanında iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Rajab Abdulsadek ile bir araya geldi.

Gastech 2024 Enerji Forumu için ABD'nin Houston kentinde bulunan Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, forum kapsamında görevine yeni atanan Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Rajab Abdulsadek ile bir araya geldiğini belirtti. Bayraktar, görüşmede petrol ve doğal gaz aramacılığı başta olmak üzere hidrokarbonlar alanında Libya ile gerçekleştirilebilecek iş birliği imkanlarını değerlendirdiklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Enerji Libya

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