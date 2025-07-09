Enerji Bakanı Bayraktar, Kazakistanlı Mevkidaşı ile Görüştü

KAZAKİSTANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kazakistan Enerji Bakanı Yerlan Akkenzhenov ile bir araya geldi. Görüşmenin verimli geçtiğini belirten Bayraktar, hidrokarbon ve elektrik alanlarındaki iş birliği fırsatları ile bölgesel arz güvenliğine katkı sağlayacak projeleri ele aldıklarını kaydetti.