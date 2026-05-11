Emine Erdoğan, Kraliçe Mathilde'yi Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladığı görüntüleri paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Ekonomik Misyon" kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Mathilde'yi Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladığı görüntüleri paylaştı.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kraliçe Mathilde ile Dolmabahçe Sarayı'nda Olgunlaşma Enstitüsünce düzenlenen "Asırlık Zarafet" sergisini gezdiği, Özgür Masur'un imzasını taşıyan "Anatolia" adlı koleksiyonda yer alan kıyafetleri incelediği görüntülere yer verdi.

Erdoğan, paylaşımında, "Türkiye ile Belçika halkları arasındaki dostluk köprülerinin daha da sağlamlaşmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Görüntülerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın Belçika Kraliçesi Mathilde'ye eşlik ettiği anlar da yer aldı.