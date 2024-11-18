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Emine Erdoğan'dan "G20 Liderler Zirvesi" paylaşımı

Emine Erdoğan'dan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Brezilya'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin ortak bir geleceğin inşası için çözüm odaklı sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Brezilya'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin ortak bir geleceğin inşası için çözüm odaklı sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin ortak bir geleceğin inşası için çözüm odaklı sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Zirvenin sürdürülebilir kalkınma, küresel iş birliği ve barış için alınacak kararlarla tüm dünyaya olumlu ve kalıcı etkiler sunmasını temenni ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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