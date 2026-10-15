EMEP'li Bayhan, sel riskinin bulunduğu illerde üretimin durdurulmasını istedi

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EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, "Sel ve taşkın riskinin bulunduğu kentlerde üretim faaliyetleri durdurulmalı." dedi.

Bayhan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen mali suçlarla ilgili soruşturma kapsamında, Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum atanmasını hatırlattı. Bayhan, bu durumu eleştirdi.

İstanbul ve Kocaeli'de aşırı yağışların yol açtığı sel nedeniyle yaşananları aktaran Bayhan, tedbir amaçlı İstanbul'da okulların tatil edildiğini, kamuda çalışan bazı personelin de idari izinli sayıldığını ifade etti.

İstanbul'da hayatın durduğunu ancak işçiler için böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Bayhan, işçilerin yaşadığı sorunları anlattı.

Çözüm önerilerinde de bulunan Bayhan, şöyle konuştu:

"Sel ve taşkın riskinin bulunduğu kentlerde üretim faaliyetleri durdurulmalı. Çalışanların güvenliği sağlanmalı. İşçiler hiçbir şekilde ücret kaybına uğratılmadan idari izinli sayılmalı. Güvenli ulaşım ve tahliye planları zorunlu hale getirilmeli. İş yerlerindeki elektrik sistemleri ve dökülen çatılar, derhal denetlenmeli."

Kaynak: AA