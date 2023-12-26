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İskender Bayhan: 2024 yılı bütçesi emeğin sömürüldüğü bir bütçe olacak

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Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, 2024 yılı bütçesinin, ucuz emek gücünün çerçeve metni olduğunu savunarak, Türkiye'nin 'çöküş bütçesi' olduğunu öne sürdü. Bayhan, emekçilerin bu bütçeye tepki göstererek, çöpe atması gereken bir bütçe olarak tarihe geçmesini istediklerini belirtti.

Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, 2024 yılı bütçesinin, emeğin sömürüldüğü bir bütçe olacağını ileri sürdü.

Bayhan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 2024 yılı bütçesinin, ucuz emek gücünün çerçeve metni olduğunu savundu.

Bütçenin, Türkiye'nin "çöküş bütçesi" olduğunu öne süren Bayhan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidar dönemlerini çıraklık, kalfalık, ustalık dönemleri olarak değerlendirmişti ama bu döneme dair bir şey söylemedi. Biz, 'bu önümüzdeki 5 yıllık dönem, AKP iktidarlarının çöküş bütçesi olacak' diyoruz. Çünkü 2024 yılı bütçesi, emekçilerin sırtına çöken bir bütçedir. Emekçilerin bu bütçeye tepki göstererek, çöpe atması gereken bir bütçe olarak tarihe geçmesini istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Politika

İskender Bayhan Milletvekili İstanbul Politika Ekonomi Haberler

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