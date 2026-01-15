En düşük emekli aylığı teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
Milletvekilleri, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılması düzenlemesini kabul etti. CHP, DEM Parti ve İYİ Parti'nin önerileri reddedildi. Teklifin TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.
TEKLİF KABUL EDİLDİ
Milletvekillerinin teklifin tümü üzerine yaptığı değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından maddelere geçildi. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkartılmasına ilişkin düzenlemenin yer aldığı madde üzerinde CHP, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekillerinin sunduğu değişiklik önergeleri reddedildi ve madde kabul edildi. Teklifin tümü üzerine yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından Komisyon Başkanı Mehmet Muş, birleşimi kapattı. Teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika