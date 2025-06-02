Elon Musk, Trump'ın Bütçe Tasarısına Tepki Gösterdi

Elon Musk, Trump'ın Bütçe Tasarısına Tepki Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray'daki görevinden istifa eden Elon Musk, Trump'ın Temsilciler Meclisi'ne sunduğu bütçe tasarısını eleştirerek hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Musk, yönetim döneminde hükümetin bütçe açığını artıran harcamaları eleştirirken, DOGE ekibinin işinin baltalandığını savundu.

BEYAZ Saray'daki görevinden istifa eden Elon Musk, Trump'ın Temsilciler Meclisi'ne sunduğu bütçe tasarısıyla ilgili, "Hayal kırıklığına uğradım" dedi.

Geçen hafta Beyaz Saray'daki görevinden istifa eden ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, Trump döneminde yönetimini üstlendiği ABD Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) haksızlığa uğradığını ve 'günah keçisi' ilan edildiğini savundu. ABD basınına konuşan Musk, hükümetin herhangi bir kesinti yaptığında, ABD halkının DOGE'u suçlar hale geldiğini belirterek, bunun 'haksızlık' olduğunu söyledi.

Gelecek dönemde uzay çalışmalarına ağırlık vereceğini kaydeden Musk, Trump'ın ABD Temsilciler Meclisi'ne sunduğu bütçe tasarısı konusunda 'hayal kırıklığı' yaşadığını aktardı. Musk, "Açıkçası, bütçe açığını artıran, azaltmayan ve DOGE ekibinin yaptığı işi baltalayan devasa harcama tasarısını görünce hayal kırıklığına uğradım" diye konuştu.

Musk, Trump'ın danışmanlığını yaptığı sürede 'yönetimin yaptığı her şeyi' onaylamadığını, ABD Başkanı ve ekibiyle bazı 'fikir ayrılıkları' yaşadığını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Ukrayna'nın Rusya'nın kalbine yaptığı saldırılarda hasarın boyutu çok büyük

Rusya'nın kalbine yapılan saldırılarda hasarın boyutu çok büyük
İstanbul'da barış zirvesi! Rusya-Ukrayna heyetleri bir araya gelecek

Tarihi saldırı sonrası gözler İstanbul'da! Masadan barış çıkacak mı?
İzmir'de kriz büyüyor! Eylem yapan işçilerle çöpleri toplayan vatandaşlar arasında kavga çıktı

İzmir'de durum iyiye gitmiyor! Kordondan gelen görüntüye bakar mısınız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü

Matematik mühendisi evine gelen arkadaşını ekmek bıçağıyla öldürdü
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı

18 yaşındaki genç hesabına gelen 150 bin lira nedeniyle tutuklandı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İstanbul Valisi Gül'den dikkat çeken mesaj: Devlet sosyal medyadan yönetilmez

Vali Gül'den dikkat çeken paylaşım: Devlet sosyal medyadan yönetilmez
Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı

Yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı
Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi

Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler

Türk kadınlara skandal hakaretler! Tacizci Hint Youtuber gözaltında
Nusret'e soğuk duş! Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı, kapıdan kovuldu

Nusret'e soğuk duş! Mekanın kapısından yaka paça kovuldu
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi

Bakan Kurum, CHP liderine Bayhan'la yanıt verdi! Seçtiği şarkı bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.