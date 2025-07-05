Elon Musk, 'Amerika Partisi'ni Kurduğunu Duyurdu

Elon Musk, 'Amerika Partisi'ni Kurduğunu Duyurdu
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Dünyanın en zengin insanı ve Tesla CEO'su Elon Musk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 'Amerika Partisi'nin kurulduğunu duyurdu. Musk, Amerika'nın mevcut siyasi durumuna tepki olarak yeni bir partiye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

ABD'li milyarder iş adamı Elon Musk, "Amerika Partisi'nin" kurulduğunu duyurdu.

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın kurucu ortağı ve CEO'su olan dünyanın en zengin insanı Elon Musk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika Partisi'nin" kurulduğunu belirtti. Musk paylaşımında, "Halk iki kat çoğunlukla yeni bir siyasi parti istedi, o halde olacak. Konu ülkemizi israf ve rüşvetle iflas ettirmeye gelince, demokraside değil, tek partili bir sistemde yaşıyoruz. Bugün Amerika Partisi size özgürlüğünüzü geri vermek için kuruldu" ifadelerini kullandı.

Elon Musk, eskiden Twitter olarak bilinen X sosyal medya platformundaki takipçilerine ABD'de yeni bir siyasi partisi kurulup kurulmaması gerektiğini sormuştu. Musk'ın duyurusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 Temmuz Cuma günü Elon Musk'un sert bir şekilde karşı çıktığı vergi indirimi ve harcama tasarısını imzalayarak yasalaştırmasının ardından geldi.

Trump-Musk arasındaki gerilim

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın kurucu ortağı ve CEO'su olan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, 2024 seçimlerinde Trump'ın en büyük bağışçısı olmuş ve Mayıs ayına kadar Trump'a en yakın isimler arasında yer almıştı. Vergi indirimini içeren yasa tasarısı nedeniyle ikili arasında sert bir anlaşmazlık yaşanmış, Musk son günlerde eleştirilerini yineleyerek Cumhuriyetçileri "ABD'yi elektrikli araç ve temiz enerji devriminin ön saflarına taşıma çabalarından vazgeçmekle" suçlamıştı. Trump, bu hafta başında Musk'ın şirketlerinin federal hükümetten aldığı milyarlarca dolarlık sübvansiyonu kesme tehdidinde bulunmuştu. Musk son olarak yasa tasarısının kabul edilmesi halinde "Amerika Partisi" adında yeni bir siyasi parti kurulacağını ifade etmişti. Söz konusu yasa tasarısı Sena ve Temsilciler Meclisinde kabul edilmiş, Trump'ın imzasıyla yasalaşmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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