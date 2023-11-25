Düzce Valisi Selçuk Aslan Halk Gününde Vatandaşların İstek ve Taleplerini Dinledi

Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında düzenlenen Halk Günü etkinliğinde vatandaşların istek, şikayet ve önerileri dinlendi. Vali Aslan, sorunların çözümü için talimatlar verdi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, halk gününde tek tek vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Vali Selçuk Aslan başkanlığında, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirdikleri devlet ile vatandaşın buluşması olan Halk Günü etkinliği yapıldı.

Görüşmelere katılan vatandaşlarla tek tek görüşün Vali Aslan sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için kurum ve kuruluş müdürlerine talimat verdi. Selçuk Aslan, vatandaşların her türlü sorununu dinlemek için kapılarının açık olduğunu söyledi. - DÜZCE