Düzce Valisi Selçuk Aslan, Boğaziçi'nde pazarı ziyaret etti

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Boğaziçi'nde kurulan pazarı ziyaret ederek hem halk hem de pazar esnafı ile bir araya geldi. Vali Aslan, pazarcı esnafına hayırlı ve bol kazanç temennilerinde bulundu ve vatandaşların talep ve isteklerini dinledi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Boğaziçi'nde kurulan pazarı ziyaret ederek hem halk hem de pazar esnafı ile bir araya geldi.

Düzce Valiliği görevine atanmasının ardından il genelinde çalışmalarını sürdüren Vali Selçuk Aslan son olarak Boğaziçi'ni ziyaret etti. Burada kurulan pazarı ziyaret eden Vali Aslan, pazarcı esnafına hayırlı ve bol kazanç temennilerinde bulunarak tüm pazar esnafını tek tek dolaştı. Daha sonra pazar yerinde ki vatandaşlarla da görüşen Selçuk Aslan vatandaşların talep ve isteklerini de dinledi. - DÜZCE