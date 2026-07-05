Haberler

DSP Genel Başkanı Aksakal, Adana'da konuştu Açıklaması

DSP Genel Başkanı Aksakal, Adana'da konuştu Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Adana İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, siyaset anlayışlarının devleti güçlü, milleti huzurlu ve ekonomiyi üretken kılmayı hedeflediğini belirtti. Kutuplaşmaya karşı çıkarak, hizmetin herkes için olduğunu vurguladı.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Bizim siyaset anlayışımız, devleti güçlü, milleti huzurlu, ekonomiyi üretken, toplumu adil kılmayı hedefleyen bir anlayıştır." dedi.

Aksakal, Seyhan Belediyesi Selman-ı Pak Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Adana İl Kongresi'nde, güçlü Türkiye yolunun güçlü tarımdan geçtiğini söyledi.

Hangi partiden olursa olsun, sandıktan çıkana saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Aksakal, şöyle konuştu:

"İktidardaki, görevini yapacak, halka ve her partiden topluma hizmet edecek. Muhalefettekiler de iktidarın düzgün iş yapması için o yolda görev ifa edecek. İktidarın çalışmalarını engellemek, yok etmek üzerine politikalar artık geride bırakılmalıdır ve toplum buna susamıştır. Biz 'hizmetin partisi olmaz' diyoruz, hizmet halk için yapılır. Vatandaşın beklediği siyasi tartışma değil, çözümdür."

DSP'nin temelinde insan sevgisi olduğunu ifade eden Aksakal, şunları kaydetti:

"Ecevit'in bize bıraktığı en büyük miras, dürüst, temiz ve halk için siyaset yapma anlayışıdır. Bugün Türkiye'nin en büyük ihtiyacı da budur. İnsanlarımız kutuplaşmaktan, kavgadan, hakaretten yoruldu, artık çözüm, üretim, adalet, liyakat görmek istiyor. Bizim siyaset anlayışımız, devleti güçlü, milleti huzurlu, ekonomiyi üretken, toplumu adil kılmayı hedefleyen bir anlayıştır."

Aksakal, daha sonra Seyhan ilçesinde partisinin il başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi

NATO Zirvesi öncesi Macron'dan gündem yaratacak Türkiye talimatı
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı: Buralar bizim, defolun

Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı
Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu

Milyonlara rahat nefes aldıracak ödeme takvimi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aryna Sabalenka, köpeği için verdiği mücadeleyi kaybetti

Köpeği için verdiği mücadeleyi kaybetti
Galatasaray'da Mario Lemina kararı

Haftalardır beklenen karar çıktı!
Arjantin'de eğitmen pilot kokpitten düştü, uçağı öğrencisi indirdi

Ülke şokta! Eğitmen pilot uçaktan düştü, öğrencisi mucizeyi başardı

Umman Denizi'nde kaybolan ABD'li askeri arama çalışmaları durduruldu

Umman Denizi ABD askerine mezar oldu
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum

Sakinleştirmeye çalıştığı oğlunun katili oldu
Dünyanın takdirini kazanmışlardı! Ülkelerinde kahramanlar gibi karşılandılar

Dünyanın takdirini kazanmışlardı! Ülkelerinde kahraman gibi karşılandılar
Diyarbakır'da turistler sıcak havadan korunmak için camilere sığındı

Cami içindeki görüntü şaşırttı! Gerçek sonradan ortaya çıktı