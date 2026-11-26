DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında TBMM'de kurulacak "izleme komisyonu"na ilişkin, "Yeni Parti ve İYİ Parti temsilci vermeyeceklerini baştan açıkladılar. O zaman bu kararları 15 partili Meclis içinde 3 partiyle mi alacaksınız?" dedi.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, emeklilerin ve çalışanların maaşlarında yapılacak artışların gündemde olduğunu söyledi.

Emekli maaşlarına yönelik daha önce yaptıkları açıklamaları hatırlatan Aksakal, "2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde yer alan faiz ödemelerindeki artış oranı olan yüzde 45'in, emeklilerin ve çalışanların maaşlarına yapılacak zam oranı olarak uygulanması kararı açıklanmalı. Eğer zam oranının daha düşük tutulması düşünülüyorsa o takdirde aradaki fark mutlaka seyyanen kök maaşlara eklenmeli." diye konuştu.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkmama" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmesine yönelik eleştirilerde bulunan Aksakal, fon soruşturması kapsamındaki kişilerin isimlerinin açıklanmasını istedi.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında PKK terör örgütünün bazı kamp ve yerleşim alanlarını boşalttığına dair görüntülerin paylaşıldığını anımsatan Aksakal, "Ne oldu oradakilere? Buharlaştılar mı, yoksa başka yeni kamp alanlarına mı taşındılar? Bunlar birer muammadır. Kısacası PKK terör örgütü geçen bu 15 ayın sonunda hep aynı kavalı çalmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Aksakal, Kanun kapsamında TBMM'de kurulacak "izleme komisyonu"nun 19 milletvekilinden oluşacağını hatırlatarak, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu için parlamentoda temsil edilen tüm partilerden temsilci bulunmasını önemsediniz ve buna göre bir yapı oluşturdunuz da şimdi 'izleme komisyonu' adı altında oluşturulacak yapıyı neden sadece grubu bulunan partilere indirgediniz?" sorusunu yöneltti.

Sürecin takibinin devlet kurumlarınca yapılacağını belirten Aksakal, kurulacak "izleme komisyonu"nun neyi izleyeceğini sordu. Aksakal, "Yeni Parti ve İYİ Parti temsilci vermeyeceklerini baştan açıkladılar. O zaman bu kararları 15 partili Meclis içinde 3 partiyle mi alacaksınız?" dedi.

Kaynak: AA