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Bakan Şimşek'in istifa iddialarına yalanlama

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevinden istifa etmek istediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. DMM, piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik bu tür dezenformatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevinden istifa etmek istediği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

"KASITLI BİR ŞEKİLDE DOLAŞIMA SOKULUYOR"

DMM'den yapılan açıklamada, "Bakan Şimşek'in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.

İşte DMM'den yapılan açıklama;

Bakan Şimşek'in istifa ettiği iddialarına yalanlama

Kaynak: AA / Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Mehmet Şimşek Mehmet Şimşek Ekonomi Politika Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Dağıstan:

Adamın dediği doğru , biz geçinebilmek için çırpınalım, aldığımız her üründen vergi alınsın ( onar da alınan borçların faizlerine ve garantili ödemelere vb gidiyormuş ) ama vergi afları hiç bitmesin. Onun vergisini sildim , bununkini erteledim .Eeee

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5
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Dağıstan:

Adam göreve geldiğinden beri enslasyonu düşüremedi. Sıkı para poltikası uyguluyor ama videoda da denildiği gibi büyük vergileri affedersen , ertelersen vb ne olacak bu işin sonu. Yeni uygulamalar olmalı , böyle olmuyor...

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4
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ARSLANOĞLU Hakan:

Hayaller tam rekabet piyasası, Hayat oligopol piyasa..

9
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