Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı Ziyaret Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı ziyaret ederek, firmaların standlarını gezdi ve yetkililerden bilgi aldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın üçüncü gününde standları gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul Fuar Merkezi'nde, 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı (IDEF 2025) ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşme gerçekleştiren Bakan Fidan, daha sonra fuara katılan firmaların standlarını gezerek bilgi aldı. Ayrıca Fidan'a hediye takdimi de yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Real Madrid'de 10 numaralı formanın Arda Güler'e neden verilmediği ortaya çıktı

10 numaralı formanın Arda'ya neden verilmediği ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'da 49 kişiyi taşıyan uçak düştü: Kurtulan yok

49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.