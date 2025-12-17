Bakan Fidan, SETA Vaşington Ofisi yetkililerini kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) Vaşington Ofisi yetkililerini kabul ederek görüş alışverişinde bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika