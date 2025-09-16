Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan OYAK Yönetim Kurulu Başkanını Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan OYAK Yönetim Kurulu Başkanını Kabul Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve Genel Müdür Murat Yalçıntaş'ı Ankara'da kabul etti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve Genel Müdür Murat Yalçıntaş'ı kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Fidan, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve Genel Müdür Murat Yalçıntaş'ı Ankara'da kabul etti. Kabulden fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
