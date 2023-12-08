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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'de SETA'yı ziyaret etti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunmak üzere geldiği ABD'de, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nı (SETA) ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunmak üzere geldiği ABD'de, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nı (SETA) ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunmak üzere geldiği ABD'de temaslarına başladı. Fidan bugün başkent Washington DC'de bulunan Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nı (SETA) ziyaret etti.

Öte yandan, Hakan Fidan, Washington DC temasları kapsamında bugün ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

İİT ve AL Temas Grubu, ABD'de

Bakan Fidan'ın da yer aldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi (AL) Temas Grubu, bugün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşecek. Grup yarın ise Kanada'da Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bir araya gelecek.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi'nin (AL) 11 Kasım 2023 tarihli Olağanüstü Ortak Zirvesi, Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin dışişleri bakanlarını, Gazze'de savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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