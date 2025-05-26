Dışişleri Bakanı Fidan, Moskova Büyükelçiliği'nde İş İnsanları ile Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Moskova'da Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu ile bir toplantı gerçekleştirdi.
BÜYÜKELÇİLİKTE İŞ İNSANLARI İLE BİR ARAYA GELDİ
Resmi ziyaret kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Putin ile görüşmesinin ardından Moskova Büyükelçiliği'nde Rus- Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.
ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika