Bakan Fidan, Bulgar mevkidaşı Petrova-Chamova ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya ziyareti kapsamında Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Sofya'da Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova ile görüştü. Bakan Fidan ve Bulgar mevkidaşı Petrova-Chamova görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeleri ve Orta Doğu'da yaşananları ele aldı.

Bakan Fidan, Sofya temasları kapsamında Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Bakan Fidan'ın ayrıca, Bulgaristan'daki Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle bir araya gelmesi planlanıyor. - SOFYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı