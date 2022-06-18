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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kosova'da

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kosova'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun son durağı Kosova'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun son durağı Kosova'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turu çerçevesinde Kosova'ya geldi. Başkan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gönül coğrafyamız Balkanlar ziyaretimizin son durağı dost ve kardeş Kosova'dayız" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Balkan turu çerçevesinde Sırbistan, Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve Bosna Hersek'i ziyaret etti.

(İHA)

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