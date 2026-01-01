Bakan Bayraktar: Enerjide Bağımsızlık Mücadelesi Devam Edecek

1) BAKAN BAYRAKTAR: KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ GÜVENLİĞİYLE ALAKALI ÇOK UZUNCA BİR SÜREDİR ÇALIŞIYORUZ (2)

'ÖNÜMÜZDE YENİ HEDEFLER VAR'

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yavuz Sondaj Gemisi personeli ile yemek yedi. Bakan Bayraktar, personelin yeni yılını tebrik etti. Bayraktar, burada personele yaptığı konuşmada, "Önümüzde yeni hedefler var, Çok iddialı bir şekilde çalışıyoruz. Türkiye'yi enerjide bağımsız kılana kadar, enerjideki dışa bağımlılığımızı bitirene kadar bu mücadeleye inşallah hep birlikte devam edeceğiz. Biz siyaseten farklı eleştirilerle sürekli karşılaşıyoruz. Belki işin doğası, ben hep şunu söylüyorum. Bu tarz milli projeleri artık ideolojilerin üzerinde tutmamız lazım. Bu tarz milli projeleri 86 milyonun hep beraber sahiplenmesi lazım. On binlerce enerji emekçisi var, onların emeğine hürmet edelim, saygı gösterelim" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ARADI

Daha sonra Bakan Bayraktar, geminin kaptan köşküne çıkarak sahada görev yapan gemilerle telsiz bağlantısı kurarak yeni yıllarını tebrik edip çalışmalarında başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayan Bakan Bayraktar, çalışmaları anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevi başında olan enerji emekçilerinin yeni yılını kutlayıp başarılar diledi. Erdoğan, "Öncelikle Filyos'ta şu anda Yavuz gemimizde yeni yıla hazırlanan kardeşlerimi en kalbi duygularla selamlıyorum. Yapılacak tüm sondaj çalışmalarından bereketli neticeler almayı da Allah'tan temenni ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Tabi şimdi Taşucu'ndan ekibimize, bize katılacak olan gerek Çağrı Bey, gerekse Yıldırım ve onların da katılmasıyla dünyadaki sayılı filolar arasına girmiş olacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Tüm bunlarla beraber Gabar'da da üretimin artıyor olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bütün bunlarla inşallah Karadeniz'deki neticeler de yüzümüzü güldürüyor. Önümüzdeki yılın hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum" diye konuştu.