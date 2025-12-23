Destici: Açıklanan asgari ücret, alın terinin karşılığı olmamıştır

Asgari Ücrette zam pazarlığı maratonu, komisyonun 3. toplantısıyla sona erdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı için net asgari ücretin 28 bin 75 lira, brüt 33 bin 30 olduğunu açıkladı.

ASGARİ ÜCRETE DESTİCİ'DEN YORUM

Bakan Işıkhan, "Işıkhan, "Kayıtlı istihdamımızı ve çalışma hayatımızı güçlendirmek için Asgari Ücret Desteğinde iyileştirme yapıyoruz. Asgari Ücret Desteğini 2026 yılı itibarıyla 1.270 Türk Lirasına çıkarıyoruz." dedi.

"ALIN TERİNİN KARŞILIĞI OLMAMIŞTIR"

Yeni asgari ücrete peş peşe yorumlar gelirken, Cumhur İttifakı'nın ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den dikkat çeken bir eleştiri geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Destici, "Asgari ücret sadaka değil, alın teridir. Açıklanan rakam alın terinin karşılığı olmamıştır!" ifadelerini kullandı.