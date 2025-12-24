Dervişoğlu: Teröristi ya enterne edersiniz ya da cezaevine entegre edersiniz

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Yatıp kalkıp 'entegrasyon' diyorlar. Türkiye'de 40 yıllık teröristler, Suriye'de ise on binlercesi. Biri Suriye ordusuna entegre olurken PKK'yı da Türk ordusuna mı entegre edeceksiniz? Teröristi ya enterne edersiniz ya da cezaevine entegre edersiniz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Libya askeri heyetini taşıyan uçağın Ankara'nın Haymana ilçesinde düşmesi ile ilgili taziye dileklerini iletti. 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin konuşan Dervişoğlu, "Hainlerin taltif edildiği, önder, hatta kahraman kılındığı bir kuşatmanın içinde, teröristten barış güvercini çıkarmak isteyenlerin iktidar dönemindeyiz. Malum süreç, 'Devlet aklı' diye pazarlanarak bir yıldan fazladır devam ediyor. Biz ise ilk günden beri bunun Türk milletine karşı yapılan büyük bir kalkışma olduğunu anlatıyoruz. Komisyon burada sadece bir aşamaydı. TBMM eliyle teröristbaşı Öcalan'a meşruiyet vermenin, 'Al başkanlığı, ver Apo'yu' pazarlığının manivelasıydı. 'Mangalda silah yakma' şovunda 'Terörü bitirdik' diye mangalda kül bırakmıyorlar. Ama her açıklamalarında meçhul bir yol haritasından bahsediyorlar. 'Pazarlık yok' diyorlar ama aşama dedikleri her şey pazarlığın ta kendisi. 'Bölge' diyorlar ortada Türkiye yok, 'Millet' diyorlar başında 'Türk' yok, 'Devlet' diyorlar içinde Cumhuriyetten bahseden yok. Yatıp kalkıp 'entegrasyon' diyorlar. Türkiye'de 40 yıllık teröristler, Suriye'de ise on binlercesi. Biri Suriye ordusuna entegre olurken PKK'yı da Türk ordusuna mı entegre edeceksiniz? Teröristi ya enterne edersiniz ya da cezaevine entegre edersiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, süreçte bazen AK Parti Genel Başkanı, bazen de Cumhurbaşkanı olarak hareket ettiğini söyleyen Dervişoğlu, "Mademki sürecin arkasında olduğunu söylüyor, mademki 'Bu bir devlet ve yüzyılın projesi' diye iddia ediyor, o halde yetkisi vardır. Atsın imzayı, salabiliyorsa salsın Apo'yu. Halep oradaysa arşın burada; uzun çarşı boydan boya. DEM Parti ise yine şaşırtmadı. Ne istediklerini saklamıyorlar, artık saklama gereği de hissetmiyorlar. Ne düşünüyor ne istiyorlarsa raporlarına yansıtmışlar. Talep ve tespitleri terör örgütüyle aynıdır" diye konuştu.

'BU PARAYLA AYIN SONUNU GETİREBİLMEK MÜMKÜN MÜDÜR'

Dervişoğlu, dün açıklanan asgari ücrete ilişkin ise "Açlık sınırının 30 bin lira, bekar bir çalışanın aylık maliyetinin 40 bin lira, yoksulluk sınırının yaklaşık 100 bin lira olduğu Türkiye'de, asgari ücret 28 bin 75 lira olarak ilan edildi. Bu bir utanç vesilesidir. Bu, vatandaşın açlığa ve sefalete mahkum edilmesidir. Bugün Türkiye'de asgari ücret başlangıç maaşı değildir. Asgari ücret Türkiye'nin ortalama ücretidir. Bu parayla ayın sonunu getirebilmek mümkün müdür" ifadelerini kullandı.

Haber: Ruken KADIOĞLU/ANKARA,