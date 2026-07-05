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Dervişoğlu, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Taş'ı tebrik etti

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Erkan Taş'ı tebrik etti ve organizasyona emek verenlere teşekkür etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Erkan Taş'ı kutladı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Edirne'de, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalindeydik. Başpehlivan olarak altın kemeri kazanan yiğit pehlivanımız Erkan Taş'ı tebrik ediyorum. Kırkpınar'da ter döken tüm pehlivanlarımıza ve ata sporumuzu yaşatarak organizasyona emek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
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