Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Denizli'de AK Parti heyeti, DTO ve DTB yönetimleriyle ekonomi temasları yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'de AK Parti heyeti, DTO ve DTB yönetimleriyle ekonomi temasları yaptı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve il yönetim kurulu üyeleri, Denizli Ticaret Odası ile Denizli Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Ziyaretlerde yeni başkanlara hayırlı olsun dilekleri iletildi; ekonomik kalkınma ve iş birliği konuşuldu.

Ak Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve il yönetim kurulu üyeleri, kentin ticaret ve ekonomi dinamiklerini temsil eden Denizli Ticaret Odası (DTO) ile Denizli Ticaret Borsası'nı (DTB) ziyaret etti.

Ak Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve il yönetim kurulu üyeleri, ilk olarak Denizli Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Altuntaş ve Meclis Başkanı Halil Pekdemir'i ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Başkan Subaşıoğlu, yeni göreve gelen Altuntaş ve Pekdemir'e hayırlı olmasını temenni etti, başarı dileklerini iletti.

Başkan Subaşıoğlu'nun bir sonraki durağı Denizli Ticaret Odası oldu. Başkan Subaşıoğlu, DTO Başkanı Uğur Erdoğan'ı ziyaret ederek, Erdoğan'ın yeni döneminin hayırlı olmasını diledi.

Şehrin ekonomik kalkınması, ticari hayatın canlılığı ve sektörlerin güncel taleplerinin istişare edildiği temaslarda; ortak akıl ve kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekildi. Subaşıoğlu ve beraberindeki il yönetim kurulu üyeleri, Denizli'nin üretim, ihracat ve istihdam potansiyelini daha da ileri taşıyacak projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

"Üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz"

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, şunları kaydetti: "Denizli, üretimiyle, ihracatıyla ve girişimci ruhuyla Türkiye ekonomisine yön veren güçlü bir sanayi ve ticaret şehri. Şehrimizin bu dinamizmini ayakta tutan en önemli kurumlarımızın başında Denizli Ticaret Odamız ve Denizli Ticaret Borsamız geliyor. İş dünyamızın talep, beklenti ve çözüm önerilerini ilk elden dinledik. Teşkilat olarak üreticimizin, sanayicimizin ve tüccarımızın yanında olmaya, Denizli'miz için ortak akılla üretmeye ve çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

DTO ve DTB yöneticileri de AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Oyuncu Yılmaz Bayraktar'a ev sahibinden 6 kat kira talebi! Mahkeme kararını verdi12

Ünlü oyuncu İstanbul'un göbeğinde 4 bin 250 TL'ye oturuyormuş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31'de dünyaya çağrı: İnsanlık olarak evimizin tek bir çatısı vardır, o da gökyüzüdür

Erdoğan COP31'de duyurdu: Türkiye olarak bugün bir yol açıyoruz
Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var

Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıtta çifte indirim müjdesi

Gece yarısı indirim geliyor! Rakam netleşti
Bu nasıl oyun! Türkiye'de bir okulda kaydedilen görüntü infial yarattı54

Bu nasıl oyun! Türkiye'de bir okulda kaydedilen görüntü infial yarattı
Eren Elmalı hayranını kırmadı! Herkes aynı yorumu yaptı

Paylaşımı görenler aynı detaya takıldı!
Melis Civelek'in oğlu da annesinin dizisinde! Torpil tartışması yeniden gündemde

Anne yazıyor, çocukları oynuyor! Melis Civelek'in oğlu da oyuncu çıktı
Epstein mağduru manken konuştu: Ajansım beni 18 yaşında Epstein'in evine gönderdi

18 yaşında Epstein'in evine gönderildi! Faturayı ortaya koydu
Türk kökenli kadın DNA testi yaptırdı! 200 kardeşi olabileceğini öğrendi

Bir DNA testiyle hayatı altüst oldu! 200 kardeş sürprizi
Palau Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile selfie çekti

Erdoğan ile selfie çeken devlet başkanı