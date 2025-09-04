Haberler

Deniz Kuvvetleri Halit Yukay'ın Naaşını Çıkartma Çalışmalarını Paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, iş adamı Halit Yukay'ın naaşının Erdek açıklarında 69 metreden çıkartılmasına yönelik Deniz Kuvvetleri'nin çalışmalarını ve arşiv görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), iş adamı Halit Yukay'ın naaşının çıkartılmasına yönelik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın çalışmalarının görsellerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın iş adamı Halit Yukay'ın Erdek açıklarında 69 metreden naaşının çıkartılmasına yönelik çalışma görselleri paylaşıldı. Ayrıca, TCG Alemdar ve Işın arşiv arama tarama görüntüleri de Bakanlık tarafından paylaşıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
