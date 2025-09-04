Deniz Kuvvetleri Halit Yukay'ın Naaşını Çıkartma Çalışmalarını Paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın iş adamı Halit Yukay'ın Erdek açıklarında 69 metreden naaşının çıkartılmasına yönelik çalışma görselleri paylaşıldı. Ayrıca, TCG Alemdar ve Işın arşiv arama tarama görüntüleri de Bakanlık tarafından paylaşıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika