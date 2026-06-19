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DEM Parti milletvekilleri Meclis'te basın toplantısı düzenledi

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DEM Parti milletvekilleri Özgül Saki ve Nevroz Uysal Aslan, Meclis'teki basın toplantılarında yaşlılara yönelik toplumsal cinsiyet eşitsizliği, huzurevlerinin ücretsiz olması ve Kürtçe ifadelerin tutanaklara geçirilmesi gibi taleplerini dile getirdi.

Dem Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki ile DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, yaşlılar arasında toplumsal cinsiyet eşitsizliği yaşandığını savundu.

Türkiye'de yaşlı nüfus için ayrılan bütçeyi eleştiren Saki, huzurevlerinin kamusal ve erişilebilir hale gelmesini istedi.

Huzurevlerinin ücretsiz olması gerektiğini söyleyen Saki, "Yaşlı insanlar fahiş fiyatlara oralarda kalıyor. Yaşlı nüfus yük gibi görülüyor." dedi.

Yaşlı kadınların büyük bir çoğunluğunun sosyal güvenceden mahrum olduğunu dile getiren Saki, "Ekonomik bağımsızlıkta aile bireylerine mahkumlar. Miras paylaşımında hak kayıplarına uğruyorlar." diye konuştu.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan ise TBMM Genel Kurulunda kullanılan Kürtçe ifadelerin tutanaklarda yer almasını istedi.

Aslan, Şırnak'taki bazı kara yollarının onarıma ihtiyacı olduğunu belirterek, bu konuda hızla adım atılmasını istedi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman
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