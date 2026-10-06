Haberler

DEM Partili Akın, yaklaşık 500 bin fon mağdurunun paralarının iadesini istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Partili İbrahim Akın, yaklaşık 500 bin fon mağdurunun paralarının iadesini istedi. Akın, dolandırıcılardan paranın tahsil edilmesini, ayrıca İzmir-Çeşme Otoyolu'nun özelleştirilmek istendiğini ileri sürerek bu girişimin durdurulmasını istedi.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, fon soruşturmaları kapsamındaki mağdurların paralarının iade edilmesini istedi.

Akın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, fon soruşturmalarına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Fon soruşturmasının basit bir mesele olmadığını ifade eden Akın, "Yaklaşık 500 bin insanın haksız bir şekilde dolandırıldığını görüyoruz. Bu insanların haklarının yerine verilmesi gerekiyor." dedi.

Akın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dolandırıcılardan paranın tahsil edilmesini, cezalandırılmalarını ve aynı zamanda kamunun zarar etmeden bu dolandırıcılardan alınan parayla bu işin halledilmesi gerekiyor. Zira para çok küçük bir rakam değil. Ülkemizin yaşadığı 11 depremin maliyetinden daha büyük bir krizden ve kayıptan bahsediyoruz. Dolayısıyla öyle kısa bir mesele değil. Bu ülkedeki ekonomik sistemin aynı zamanda siyasal rejimin nasıl olduğunu göstermesi bakımından da önemli. Bu bakımdan şahsi bir mesele değil, bir sistem meselesi olduğunun altına çiziyoruz."

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun özelleştirilmek istendiğini ileri süren Akın, bu girişimin durdurulmasını istedi.

Kaynak: AA
Bu haber 36 sitede yayınlandı.
Karadeniz'de 2 günde ikinci saldırı! Vurulan gemi battı, mürettebattan haber alınamıyor

ALFA WATAN battı, mürettebattan haber yok
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor

Hem meyvesi hem çiçeği para: Eken bir senede evini arabasını alıyor
Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu?

Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu?
Sedat Peker'e canlı yayında hakaret etmişti! Silahlı saldırıya uğradı

TikTok'taki sözleri başını yaktı! Peker'in paylaşımı dikkat çekti
Gemlik'te yaşlı çiftin öldürülmesinin arkasından dambıl gürültüsü çıktı! Üst kat komşusu adliyede

Yaşlı çiftin katil zanlısı üst komşu! Sebep dambıl gürültüsü
İncirlik Üssü'nü karıştıran taciz skandalı! ABD'li kadın astsubay soluğu karakolda aldı

İncirlik Üssü'nü karıştıran iddia! ABD'li asker soluğu karakolda aldı
Tabancayı doğrultup 'Bu bir soygundur' dedi, aldığı cevapla kaçtı

Tabancayı doğrultup "Bu bir soygundur" dedi, aldığı cevapla kaçtı
Almanya'yı sarsan soruşturma! Eski istihbarat şefi 'casusluk' ve 'vatan hainliği' suçlamalarıyla tutuklandı

Ülkeyi sarsan soruşturma! Eski istihbarat şefi tutuklandı