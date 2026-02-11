DEM Parti milletvekilleri basın toplantısı düzenledi

Dem Parti milletvekilleri Sinan Çiftyürek, Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Dilan Kunt Ayan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti Van Milletvekili Çiftyürek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasının insanlığın yüz karası olduğunu söyledi.

Tablonun, insanı insanlıktan utandırdığını belirten Çiftyürek, Amerikan adalet sisteminin bu konunun üzerine sonuna kadar gitmesi gerektiğini ifade etti.

Çiftyürek, şöyle konuştu:

"Amerika'da olsun ya da dünyanın başka yerlerinde olsun, ucu kime dokunuyorsa dokunsun, bu alçaklığa bulaşan herkesin adalet önüne çıkartılması için çağrıda bulunuyoruz. Türkiye'de de önemli iddialar ve belgeler var, doğru mu değil mi bunlar netleşecek. Türkiye'deki adalet sistemine, Cumhur İttifakı'na çağrımız budur, bunun üzerine gitmesi, buna bulaşmış siyasetçi ya da sanayici kim varsa, bunların açığa çıkartılıp teşhir edilmesini, yargı önüne çıkartılmasını bekliyoruz."

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu da Türkiye ile İsrail arasında ticaretin devam ettiğini ileri sürdü.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ayan ise Şanlıurfalıların barınma hakkına erişemediğini söyledi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının yaptığı konutların yetersiz olduğunu ileri süren Ayan, konutların duvarlarında yıpranmalar yaşandığını dile getirdi.

Ayan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki öğretmenevinin yeniden inşa edilemediğini, bu konuda adım atılması gerektiğini belirtti.