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DEM Parti Kongre ve Barış Çağrısı

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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin 5. Olağan Büyük Kongresi'nin 20 Eylül'de Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacağını bildirdi.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin 5. Olağan Büyük Kongresi'nin 20 Eylül'de Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacağını bildirdi.

Doğan, DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) alınan kararlar ve gündeme ilişkin partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Doğan, "Hepimizin yapması gereken çatışmaların tümden bitmesini sağlayacak, silahların devreden çıkmasını sağlayacak, kalıcı barışın inşa zeminini oluşturacak geçiş hukuku yasasını bir an önce Meclis'e getirip nihayetlendirmektir." dedi.

Meclis Başkanlığının yeni süreçle ilgili yol haritasını ortaya koyması gerektiğini söyleyen Doğan, "Bu konudaki kararlılığı herkes ifade ediyor. Bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temponun artacağını ve hızlanacağını söyledi. Biz bunun yansımalarını görmek istiyoruz. Bu siyasi iradenin artık Meclis zemininde somut bir şekilde ortaya çıkmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğan, çerçeve yasanın temmuz ayında gündeme gelmesini umduklarını belirtti.

Partisinin kongre hazırlıklarının da sürdüğünü ifade eden Doğan, "DEM Parti olarak 5. Olağan Kongremizi 20 Eylül'de Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştireceğiz. Şimdi tüm hazırlıkları 20 Eylül'e en güçlü şekilde gidebilmek ve hazırlanmak üzerine yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
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