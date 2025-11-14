Haberler

Ahmet Davutoğlu: Uçak Kazaları ve Ekonomik Kriz Üzerine Açıklamalar Yaptı

Ahmet Davutoğlu: Uçak Kazaları ve Ekonomik Kriz Üzerine Açıklamalar Yaptı
Güncelleme:
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen kongrede, Türkiye'nin arka arkaya düşen askeri ve yangın söndürme uçaklarına dikkat çekerek olası dış müdahaleleri sorguladı ve devletin bu konuda gerekeni yapmasını istedi. Ayrıca, ekonomik durumu değerlendirerek üretici ve tüketicinin mağduriyetine vurgu yaparak tarımın milli güvenlik meselesi haline geldiğini belirtti.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Yurt dışından bakıldığında Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet olarak görülmektedir. Ama o insanlar çok şey soruyorlardır. Bu kadar güçlü bir devletin bir askeri uçağı, bir orman uçağı 1 hafta içinde nasıl arka arkaya düşer? Bir art niyet varsa, bir planlama varsa, Türkiye'ye bir mesaj verilmek isteniyorsa devlet gereğini yapsın. Kim bunun arkasındaysa en sert şekilde müdahale etsin; bunun tavizi olmaz. Ama yok eğer böyle değilse ciddi bir soruşturma açılsın" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde partisinin 3'üncü Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu'nda yapılan kongrede konuşan Ahmet Davutoğlu, şehitlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Davutoğlu, "Salı günü, Azerbaycan'dan Gürcistan'a geçerken kaybettiğimiz aziz şehitlerimize rahmet diliyorum. Onların acısı yüreğimizde soğumamışken Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağı düştü; şehit olan pilot kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Gürcistan'da düşen kargo uçağında birçok spekülasyon yapıldı. Burada dışarıdan müdahale varsa bunu araştıracaklardır ve bu konuda gereken tedbirleri de alacaklardır; buna inanmak istiyorum. Ama şu soruyu da sormak istiyorum. Herhangi bir saldırı ve dış faktör yoksa o zaman şu soruyu sormak zorundayız; neden arka arkaya iki uçağımız Türkiye'nin iki kanadında, biri Kafkaslar, biri Balkanlar; Türkiye bu iki kanadıyla uçan bir kartal gibidir. Yurt dışından bakıldığında Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet olarak görülmektedir. Ama o insanlar çok şey soruyorlardır. Bu kadar güçlü bir devletin bir askeri uçağı, bir orman uçağı 1 hafta içinde nasıl arka arkaya düşer? Bir art niyet varsa, bir planlama varsa, Türkiye'ye bir mesaj verilmek isteniyorsa devlet gereğini yapsın. Kim bunun arkasındaysa en sert şekilde müdahale etsin; bunun tavizi olmaz. Ama yok eğer böyle değilse ciddi bir soruşturma açılsın. Bu uçaklar son olarak ne zaman kontrole gitti, ne zaman denetimden geçti, neden bu uçaklar düştü?" diye konuştu.

Ahmet Davutoğlu, konuşmasının devamında ekonomide üretici ve tüketicinin aynı anda mağdur olduğunu söyleyerek, Antalya ve Alanya hallerinden aldığı fiyat verilerini paylaşarak, pek çok üründe fiyatların yarı yarıya düştüğünü, buna karşın tüm maliyetlerin arttığını vurguladı. Tarımın milli güvenlik meselesi haline geldiğini dile getiren Davutoğlu, ithalat politikalarının yerli üreticiyi bitirdiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
