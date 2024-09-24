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Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Cevdet Akay Eflani'de Vatandaşlarla Buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Cevdet Akay Eflani'de Vatandaşlarla Buluştu
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CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Eflani ilçesinde yoğun bir gün geçirerek esnaf, pazar ve STK ziyaretlerinde bulundu. Ziyaret sonrası vatandaşların sorunlarını dinleyen Akay, 'Geçim yoksa seçim var' mesajını verdi.

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Eflani ilçesinde ziyaret ve temaslarla dolu yoğun bir gün geçirdi.

Karabük Milletvekili Cevdet Akay, CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar ve Eflani İlçe Başkanı Sadık Yalçın ile birlikte Eflani'de esnaf, pazar, STK ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.

"Milletvekili Akay Eflanililere Kulak Verdi"

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere İl Başkanı Vedat Yaşar ile birlikte Eflani ilçesine gelen CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Eflani İlçe Başkanlığında parti üyeleriyle bir araya geldikten sonra, yoğun bir tempoyla bir takım ziyaretlerde bulundu.

Eflani ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulunan CHP'li Akay, "Baba ocağı, CHP Eflani İlçe Başkanlığımızda partililerimizle bir araya gelerek çalışmalarımız hakkında istişarelerde bulunduk, ardından da Camiş Madencilik Eflani Kuvars Kumu Hazırlama Tesisi'nde Karabük Maden İşletme Müdürü Sadık Hacıoğlu'nu, Eflani Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karadeniz'i ziyaret ettik. Ayrıca, Merkez Mahallesi esnafını ve pazartesi pazarını ziyaret ederek esnafımızla ve alışveriş yapan hemşehrilerimizle sohbet ettik, dertlerine kulak verdik. Çok çalışacağız. Sıkmadık el, girmedik gönül bırakmayacağız. Vatandaşlarımız artan fiyatlardan şikayetçi, esnafımız ise azalan işlerinden ve artan maliyetlerinden şikayetçiler. İlk seçimde iktidar olacak, vatandaşlarımızı dertlerinden kurtaracağız. İktidara bir kez de Eflani'den çağrıda bulunuyoruz: geçim yoksa seçim var. Geçinemeyen vatandaşımız sandık istiyor, sorunlarını görmekten kaçtığınız vatandaşın sesine kulak verin!" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Cevdet Akay Eflani

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