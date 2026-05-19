Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yasa dışı bahisle mücadelede önemli bir mesafe katedildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılmaz, Türkiye'nin yasa dışı bahis nedeniyle 20 ila 60 milyar dolar arasında kaybının söz konusu olduğunu belirterek, "Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kapsamlı ve çok boyutlu bir eylem planı hazırladık. Mücadelenin yalnızca adli boyutuyla değil; iletişim, finansal takip, uluslararası iş birliği ve dijital denetim mekanizmalarıyla birlikte ele alındığı bütüncül bir süreç yürütülüyor. MASAK başta olmak üzere ilgili kurumlarımız yoğun bir çalışma içerisinde. Yapay zeka destekli denetim mekanizmaları dahil olmak üzere birçok yeni yöntem devreye alındı. Son dönemde yasa dışı bahisle mücadelede önemli bir mesafe katedildiğini sahada da görüyoruz. Bu mesele sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da karşı karşıya olduğu önemli bir sorun alanı. Biz de devlet olarak kararlı ve koordineli bir mücadeleyi sürdürüyoruz. Eylem planımız kapsamında ilgili kurumlarımızı düzenli olarak bir araya getiriyor, süreci yakından takip ediyor ve ihtiyaç duyulan ilave tedbirleri devreye alıyoruz" dedi.

Yılmaz, yasal çerçevede faaliyet gösteren Spor Toto, Milli Piyango gibi kurumları ilgilendiren alanlarla ilgili, reklam ve tanıtım konusunda belli düzenlemelerin hayata geçirildiğini, daha kontrollü ve kurallara bağlı bir yapı oluşturulmasına yönelik adımlar attıklarını kaydetti. Yılmaz, "Yasa dışı olsun, yasal olsun bahis ve kumarla sosyal boyutuyla, bağımlılıkla mücadele kapsamında da mücadelemizi sürdürüyoruz. Bir yandan kamu kurumları, diğer yandan sivil toplum olarak önleyici bir yaklaşımı da hayata geçiriyoruz. Ancak yasa dışı bahis, tamamen kayıt dışı bir alan. Bu yapılar kara para aklama, terörizmin finansmanı ve organize suç gibi birçok farklı risk alanıyla ilişkilendirilebiliyor. Ayrıca hiçbir denetim ve kural mekanizması bulunmuyor. Yaş sınırı, gelir kontrolü ya da koruyucu herhangi bir çerçeve söz konusu değil. Bu nedenle yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal açıdan ciddi tehditler barındırıyor. Birçok aileyi ve genci olumsuz etkileyebiliyor. Devletimiz bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kararlı mücadelesini sürdürüyor" diye konuştu.

Yılmaz, "Bu faaliyetlerin önemli bir bölümü, sanal ortam üzerinden ve yurt dışı bağlantılı yapılar aracılığıyla yürütülüyor. Bazı ülkeler ve bölgeler bu süreçlerde merkez olarak kullanılabiliyor. Bu nedenle hazırladığımız eylem planının önemli başlıklarından biri de uluslararası iş birliği oldu. Dışişleri Bakanlığımızı da bu çerçevede görevlendirdik. İlgili ülkelerle temaslarımızı yoğunlaştırıyor, uluslararası düzeyde daha etkili iş birliği mekanizmaları ve hukuki düzenlemeler oluşturulması için çalışmalar yürütüyoruz. Dijital alanda mücadele dinamik bir süreç gerektiriyor. Bir platform kapatıldığında farklı yapılar devreye girebiliyor. Bu nedenle Adalet Bakanlığımız tarafından da çeşitli yasal düzenlemeler hazırlandı. Bir kısmı yürürlüğe girdi, diğer çalışmalar ise devam ediyor. Tüm kurumlarımızın koordinasyonuyla, yasa dışı bahis ve bağlantılı suç yapılarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı