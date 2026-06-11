Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Samsun'da ziyaretlerde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Makine ve Kimya Endüstrisi ( Mke ) Samsun Fabrikası'nı, Yeni Organize Sanayi Bölgesi'ni, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Yılmaz, Samsun'daki programları kapsamında ilk olarak MKE Samsun Fabrikası'nı ziyaret ederek MKE Genel Müdürü İlhami Keleş'ten faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nde de incelemeler yapan Yılmaz, ardından Samsun Valiliğine ve Samsun Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

Yılmaz, İstiklal Meydanı'nda yer alan Samsun Tanıtım Merkezi'ni de gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a ziyaretlerinde Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Mehmet Muş, Çiğdem Karaaslan, Ersan Aksu, Orhan Kırcalı ve Yusuf Ziya Yılmaz, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da eşlik etti.