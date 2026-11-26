Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hedef portföydeki 3 fonun Cuma ödeneceğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hedef portföydeki 3 fonun ödemelerinin, hisse satışlarının yarın hesaba geçmesi nedeniyle Cuma günü yapılacağını bildirdi. Yılmaz, olağan fon sürecindeki tüm ödemelerin yarın itibarıyla gerçekleşmiş olacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Hedef portföy yönetim şirketinde 3 adet fonun ödemeleri, fon portföyündeki hisse satışlarının yarın hesaba geçecek olması nedeniyle Cuma günü ödenecektir. Böylelikle olağan fon sürecindeki tüm ödemeler yarın itibarıyla gerçekleşmiş olacak."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı