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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Fon soruşturmaları) Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmadan titiz bir şekilde adli ve idari süreçleri hayata geçiriyoruz"

Kaynak: AA