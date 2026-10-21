Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Fon soruşturmaları) Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmadan titiz bir şekilde adli ve idari süreçleri hayata geçiriyoruz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Fon soruşturmaları) Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmadan titiz bir şekilde adli ve idari süreçleri hayata geçiriyoruz"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Fon soruşturmaları) Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmadan titiz bir şekilde adli ve idari süreçleri hayata geçiriyoruz"
Kaynak: AA